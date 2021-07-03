Продавец поддельных ковид-справок задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июля. Оперативники задержали в Северной столице 31-летнего мужчину. Он подозревается в торговле справками, связанными с коронавирусом.

Гражданин был задержан возле станции метро «Площадь Александра Невского-II». В салоне его машины найдено множество различных бланков, например, о якобы сданном ПЦР-тесте. Мужчина уверял, то не продает липовые документы, а выполняет курьерские функции.

В Москве два человека сняли офис в бизнес-центре. Через Сеть они принимали заказы на изготовление поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.