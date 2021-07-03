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Петербуржец нашел мужчину с гематомами на голове на улице города

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:38
Происшествия
Петербуржец нашел мужчину с гематомами на голове на улице города
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 июля. Мужчину с серьезной травмой головы в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В больницу в Кировском районе Петербурга попал неизвестный мужчина. Врачи диагностировали у него острую гематому головы и поместили пострадавшего в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. О случившемся сообщили в полицию.

Правоохранители рассказали, что по месту жительства гражданина не поступало сообщений о драках и нарушениях порядка. Камер видеонаблюдения в доме нет.

Известно, что скорую вызвал случайный прохожий, который рассказал, что увидел мужчину возле собственного дома. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Похожий инцидент произошел в Кирове. Там пьяные мужчины избили местную знаменитость.

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петербург драка скорая
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