Губернатор Петербурга сообщил о хорошем самочувствии после ревакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о хорошем самочувствии после ревакцинации от коронавируса.

Градоначальник прошел повторную вакцинацию от COVID-19 в конце июня, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. Первую прививку от коронавируса Беглов получил в марте текущего года. Пункт вакцинации глава города посетил в одном из торговых центров. Собственник ТЦ также привился, чем подал пример окружающим.

«Вы знаете, что я прошел ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что все в порядке», — подчеркнул губернатор.

Беглов заявил, что вакцинация от коронавируса в Петербурге идет хорошими темпами. Градоначальник напомнил, что прививка поможет обезопасить себя и сохранить здоровье близким. К тому же некоторые регионы России предъявляют требования для путешественников о необходимости пройти вакцинацию.

Глава Петербурга призвал последовать его примеру и пройти ревакцинацию в связи с появлением нового штамма коронавируса.