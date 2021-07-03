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Общество
Губернатор Петербурга сообщил о хорошем самочувствии после ревакцинации от COVID-19
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Губернатор Петербурга сообщил о хорошем самочувствии после ревакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:31
Общество
Губернатор Петербурга сообщил о хорошем самочувствии после ревакцинации от COVID-19
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о хорошем самочувствии после ревакцинации от коронавируса.

Градоначальник прошел повторную вакцинацию от COVID-19 в конце июня, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. Первую прививку от коронавируса Беглов получил в марте текущего года. Пункт вакцинации глава города посетил в одном из торговых центров. Собственник ТЦ также привился, чем подал пример окружающим.

«Вы знаете, что я прошел ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что все в порядке», — подчеркнул губернатор.

Беглов заявил, что вакцинация от коронавируса в Петербурге идет хорошими темпами. Градоначальник напомнил, что прививка поможет обезопасить себя и сохранить здоровье близким. К тому же некоторые регионы России предъявляют требования для путешественников о необходимости пройти вакцинацию.

Глава Петербурга призвал последовать его примеру и пройти ревакцинацию в связи с появлением нового штамма коронавируса.

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