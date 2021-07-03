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Полицейский сыграл с фанатами в футбол у «Газпром Арены» и попал на видео

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:00
Общество
Полицейский сыграл с фанатами в футбол у «Газпром Арены» и попал на видео
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

, 3 июля. Любители футбола перед последним матчем Евро-2020 в Северной столице втянули в игру сотрудника правоохранительных органов, который дежурил возле арены.

Фанаты передавали друг другу мяч на улице перед стартом игры и в какой-то момент дали пас полицейскому. Сотрудник МВД принял вызов и смог показать пару трюков.

Свидетели рассказали, что полицейский в первый раз прочеканил мяч три раза, однако позднее улучшил рекорд до 11 касаний. После этого мужчина вернул игровой снаряд владельцам.

Правоохранители вместе с волонтерами отряда «ЛизаАлерт» нашли пропавшую в Кузбассе десятилетнюю девочку, передает издание A42.ru. Школьница ушла на прогулку и не вернулась домой в положенное время.

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