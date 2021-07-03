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Новая детская поликлиника начала работу в Красном Селе

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:40
Общество
Новая детская поликлиника начала работу в Красном Селе
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 3 июля. Открытие детского поликлинического отделения № 22 при Городской поликлинике № 93 состоялось в субботу в Красном Селе, сообщается на сайте администрации Северной столицы.

Медучреждение рассчитано на 420 посещений в смену, детская стоматология впервые появилась в этом районе города. Врачи всех специальностей будут обслуживать детей в стенах поликлиники. Бассейн, спортзал, соляная пещера и игровые помещения оборудованы в медучреждении.

Штат специалистов уже полностью укомплектован, пациенты смогут пользоваться их услугами уже с 5 июля. Как и остальные поликлиники в городе, новое медучреждение будет работать по «бережливым» стандартам, обратил внимание губернатор Петербурга Александр Беглов.

Правительство Петербурга выделит 2,4 млрд рублей на благоустройство общественных пространств. Всего 42 участка города планируется усовершенствовать в течение 2021 года, сообщил градоначальник.

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