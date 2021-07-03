Двух «трудных» подростков ищут в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июля. Полицейские ищут детей, которые ушли из дома, и до сих пор о них ничего неизвестно, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Житель Петербурга заявил о пропаже своей 16-летней дочери. По словам мужчины, девочка ушла из дома 1 июля и до сих пор не вернулась. Несовершеннолетняя и раньше сбегала от родителей, также состоит на учете в ОДН.

В городе также разыскиваются 15-летний мальчик и его 18-летний знакомый, которые ушли из Центра содействия семейного воспитания 2 июля. Пропавшие учатся в шестом и девятом классе соответственно. Ранее они уже неоднократно покидали центр.

Следователи Тюмени возбудили уголовное дело по факту пропажи восьмилетней девочки, сообщало URA.RU.