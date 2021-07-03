Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 15:48
15:42
Армия
Американский адмирал рассказал о катастрофических последствиях выходки НАТО у Крыма
15:41
Происшествия
Продавец поддельных ковид-справок задержан в Петербурге
15:41
Спорт
РФС организует служебную проверку в отношении оскорбившего теннисистку Хубулова
15:39
Общество
Составлен топ-5 достопримечательностей Анапы
15:38
Общество
Жители Самарской области обратились к президенту по поводу строительства крематория
15:36
Происшествия
Петербуржец нашел мужчину с гематомами на голове на улице города
15:35
Политика
Сергей Цеков заявил о политизации Украиной ситуации с рыбацким судном
15:35
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Индии
15:33
Политика
В Киеве испугались последствий присоединения США к минскому процессу
15:31
Общество
Губернатор Петербурга сообщил о хорошем самочувствии после ревакцинации от COVID-19
Все новости

Пассажирский автобус загорелся в центре Петербурга

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:32
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в центре Петербурга
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Санкт-Петербург, 3 июля. Автобус загорелся в Адмиралтейском районе на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспектов. В результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности в моторном отсеке. Для ликвидации возгорания были привлечены десять человек личного состава МЧС России и две единицы спецтехники.

Обстоятельства и точные причины произошедшего выясняются. Организована проверка.

Пассажирский автобус протащил девушку три метра по асфальту на юге Петербурга. С многочисленными переломами 31-летнюю петербурженку госпитализировали.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пассажирский автобус загорелся в центре Петербурга
санкт-петербург автобус возгорание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru