Пассажирский автобус загорелся в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июля. Автобус загорелся в Адмиралтейском районе на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспектов. В результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности в моторном отсеке. Для ликвидации возгорания были привлечены десять человек личного состава МЧС России и две единицы спецтехники.

Обстоятельства и точные причины произошедшего выясняются. Организована проверка.

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