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Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:20
Происшествия
Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей
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Санкт-Петербург, 3 июля. Мошенники обманным путем похитили у пожилого профессора Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета более 1,7 млн рублей.

Злоумышленники действовали по старой схеме — они позвонили пенсионеру и представились сотрудниками банка. Мошенники сообщили профессору, что с его счета пытаются похитить денежные средства, и, чтобы их сохранить, нужен перевод на безопасные счета. Затем неизвестные указали номера телефонов, на которые пострадавший перевел 1 722 900 рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Телефонные мошенники похитили более 1 млн рублей у доцента Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

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