Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей

Санкт-Петербург, 3 июля. Мошенники обманным путем похитили у пожилого профессора Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета более 1,7 млн рублей.

Злоумышленники действовали по старой схеме — они позвонили пенсионеру и представились сотрудниками банка. Мошенники сообщили профессору, что с его счета пытаются похитить денежные средства, и, чтобы их сохранить, нужен перевод на безопасные счета. Затем неизвестные указали номера телефонов, на которые пострадавший перевел 1 722 900 рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Телефонные мошенники похитили более 1 млн рублей у доцента Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.