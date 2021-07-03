Вор обокрал квартиру петербурженки на 115 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 3 июля. Неизвестный поднялся по газовой трубе и через незакрытое окно с москитной сеткой проник в квартиру, которая расположена на канале Грибоедова.

После этого злоумышленник похитил несколько мобильных телефонов, планшет и наручные часы. Общая сумма ущерба составила 115 тыс. рублей.

Квартира оборудована сигнализацией, но в ночное время она была отключена, что позволило злоумышленнику попасть в помещение. На данный момент ведутся поиски вора, правоохранители возбудили уголовное дело.

Неизвестный обокрал квартиру жительницы Санкт-Петербурга, пробравшись в квартиру через окно. Грабитель вынес ювелирные украшения и 307 тыс. рублей, сообщал сайт 360tv.ru.