Полиция Петербурга ищет угонщика Toyota за 2 млн рублей

Санкт-Петербург, 3 июля. Злоумышленник похитил дорогостоящую машину, принадлежащую лизинговой компании, у метро, на севере города. Сотрудники полиции ищут угонщиков.

Преступление было совершено на проспекте Просвещения. Представители фирмы обратились в полицию с заявлением о похищении черного автомобиля марки Toyota Camry, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Общий ущерб составил более 2 млн рублей. Автомобиль застрахован. Возбуждено уголовное дело. Силовики ищут похитителя.

Сотрудник автосервиса в Приморье угнал авто, чтобы съездить в магазин. По дороге он попал в ДТП.