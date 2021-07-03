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Полиция Петербурга ищет угонщика Toyota за 2 млн рублей

  /   Обновлено: 03 июля 2021 13:59
Происшествия
Полиция Петербурга ищет угонщика Toyota за 2 млн рублей
Невские Новости

Санкт-Петербург, 3 июля. Злоумышленник похитил дорогостоящую машину, принадлежащую лизинговой компании, у метро, на севере города. Сотрудники полиции ищут угонщиков.

Преступление было совершено на проспекте Просвещения. Представители фирмы обратились в полицию с заявлением о похищении черного автомобиля марки Toyota Camry, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Общий ущерб составил более 2 млн рублей. Автомобиль застрахован. Возбуждено уголовное дело. Силовики ищут похитителя.

Сотрудник автосервиса в Приморье угнал авто, чтобы съездить в магазин. По дороге он попал в ДТП.

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петербург автомобиль похитили
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