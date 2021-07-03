Спортсменка Нина Абросова будет баллотироваться в ЗакС Петербурга от партии «Родина»

Санкт-Петербург, 3 июля. Российская чемпионка мира по боксу и победитель чемпионата Европы по водно-моторному спорту Нина Абросова намерена баллотироваться в петербургский ЗакС от партии «Родина».

Политолог Юрий Самонкин считает, что таким людям необходимо работать вместе с «Родиной». Подобные политические силы играют важную роль в развитии государства.

«В комитете по спорту Абросова точно внесет трезвый свежий взгляд, чего, например, не смогли сделать ведущие партии России», — отметил эксперт.

Политический обозреватель Кирилл Стрельников уверен, если кандидат имеет положительную повестку и проявляет активность, то перед ним откроются любые двери. Если таких активных граждан не будет в политике, то ее и самой не будет, заявил журналист.

Глава благотворительного фонда Александр Колос также намерен баллотироваться в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга от «Родины». По его словам, работа в городском парламенте — это та же помощь гражданам.