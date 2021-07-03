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Политэксперты положительно оценили намерение главы «Колоса» стать депутатом ЗакСа

  /   Обновлено: 03 июля 2021 11:52
Политика
Политэксперты положительно оценили намерение главы «Колоса» стать депутатом ЗакСа
Невские Новости

Санкт-Петербург, 3 июля. Глава благотворительного фонда Александр Колос намерен баллотироваться в депутаты ЗакСа Петербурга от партии «Родина».

По словам создателя и руководителя благотворительной организации «Колос», работа в городском парламенте — это та же помощь гражданам, только на другом уровне.

Журналист Кирилл Стрельников отметил, что участие представителей благотворительных организаций в политической жизни страны — это нормальное явление, поскольку общественная деятельность положительно влияет на социальную сферу.

Политолог Сергей Старовойтов считает, что если активные граждане хотят представлять интересы своей аудитории в законотворчестве — это исключительно положительный момент.

Как стало известно ранее, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев планирует посетить за лето более 100 российских городов. Депутату важно знать, чем живут простые россияне.

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петербург родина закс колос
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