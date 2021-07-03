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Украинец обстрелял с балкона детсад в Петербурге

  /   Обновлено: 03 июля 2021 11:39
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Происшествия
Украинец обстрелял с балкона детсад в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 3 июля. Сотрудники полиции задержали 27-летнего уроженца Украины. Он подозревается в хулиганстве.

В обед в полицию обратилась жительница дома на улице Добровольцев. По словам заявительницы, кто-то не менее 20 раз выстрелил с балкона в сторону детского сада. Женщина подчеркнула, что опасается за свою жизнь и безопасность детей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах..

Прибывшие на место полицейские установили квартиру, откуда велась стрельба. Задержан предполагаемый владелец пневматического пистолета. Силовики изъяли у украинца оружие и металлические шарики.

В Абхазии злоумышленник устроил стрельбу на территории пансионата. Ранение получила россиянка.

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