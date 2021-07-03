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Химики-самоучки в Петербурге могут сесть на 20 лет за «блюда» из мефедрона
Происшествия
Химики-самоучки в Петербурге могут сесть на 20 лет за «блюда» из мефедрона
mvd.ru

Санкт-Петербург, 3 июля. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых злоумышленников. Они организовали лабораторию по производству мефедрона.

Преступники готовили запрещенные законом «блюда» в арендованном доме в поселке «Новый Белоостров». Силовики задержали трех человек: двух мужчин и 42-летнюю уроженку Архангельской области. Позже в Пулково были задержаны еще двое организаторов наркобизнеса.

В ходе обысков было обнаружено более 8 кг мефедрона, химическая посуда, оборудование и реактивы. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчина пойдет под суд за вовлечение подростков в продажу наркотиков на Ямале, сообщал сайт 360tv.ru. Он познакомился с ними в интернете и убедил приехать из Москвы в Салехард, пообещав хороший заработок.

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уголовное дело полиция наркотики
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