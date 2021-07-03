Наркоман «подрался» с лифтом и выпал из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июля. Правоохранители выясняют детали несчастного случая, завершившегося гибелью мужчины в Приморском районе.

Инцидент произошел на Плесецкой улице. Местный житель выпал из дома в ЖК «Чистое небо». О случившемся сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, накануне мужчина вел себя буйно и устроил «драку» с лифтом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он кричал так, что его слышали все жители на этаже, и долго пытался попасть в свою квартиру. Буйный мужчина нарушал общественное спокойствие и мешал соседям. По их словам, он также употреблял наркотики.

В настоящее время в случившемся разбирается полиция. Подробности инцидента выясняются.

Еще один несчастный случай произошел с двухлетним мальчиком в Ивановской области. Ребенок выпал из окна первого этажа, сообщает сайт 360tv.ru.