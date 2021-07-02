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Приятель порезал собутыльника после ссоры на востоке Петербурга

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:48
Происшествия
Приятель порезал собутыльника после ссоры на востоке Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 2 июля. Приятельская посиделка со спиртным переросла в поножовщину на востоке Петербурга. Между собутыльниками завязалась перепалка, после чего один другого ударил кухонным ножом.

Трагедия едва не случилась на улице проспект Пятилеток, где три приятеля употребляли алкогольные напитки. В ходе бурного застолья между двумя мужчинами возник конфликт, который обернулся проникающим ножевым ранением в грудь одного из них. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего доставили в больницу с открытой травмой груди, а также проникающей колото-резаной раной левой половины грудной клетки. Мужчину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Вскоре задержали и двоих собутыльников раненого петербуржца. Оказалось, что оба мужчины были ранее неоднократно судимы и освободились из мест лишения свободы условно-досрочно. По факту причинения петербуржцу серьезного увечья было возбуждено уголовное дело по статье 111.1 УК РФ. В качестве меры пресечения была выбрана подписка о невыезде.

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