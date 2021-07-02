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Правоохранители Петербурга задержали торговцев поддельными ковид-сертификатами

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:59
Происшествия
Правоохранители Петербурга задержали торговцев поддельными ковид-сертификатами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июля. Сотрудники полиции поймали трех курьеров, торговавших поддельными ковид-сертификатами. Правоохранители устроили проверочную закупку.

Мошенники предоставляли документы о медотводе от вакцинации, а также об отсутствии контакта с зараженными коронавирусом. Задержания проходили в двух районах Петербурга и на территории Ленинградской области.

У продавцов на проспекте Ветеранов было изъято девять поддельных справок, у задержанной 30-летней безработной были в наличии медотводы от вакцинации за 1500 рублей и справки об отсутствии контакта за 500 рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают и организаторов незаконного бизнеса.

Ранее силовики накрыли бизнес по сбыту «липовых» справок-медотводов от вакцинации на Урале.

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петербург правоохранители ковид-сертификат
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