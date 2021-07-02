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Петербуржца обвинили в применении насилия против полицейского

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:40
Происшествия
Петербуржца обвинили в применении насилия против полицейского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июля. Жителю Петербурга предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что мужчина, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, ударил стража порядка кулаком по лицу. Инцидент произошел недалеко от дома №1 по улице Ломоносова, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Отмечается, что полицейский всего лишь предъявлял законные требования о прекращении нарушения общественного порядка. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчине уже предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в столице сотрудника правоохранительных органов нашли мертвым у здания посольства Туркменистана. Полицейский отбывал в этом месте дежурство, причины смерти мужчины не уточняются.

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