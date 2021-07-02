Спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июля. Сотрудники МЧС потушили возгорание на 24 «квадратах» в Московском районе, сообщил источник ФАН.

Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание на проспекте Космонавтов, в котором находится трансформаторная подстанция. На борьбу с огнем у сотрудников МЧС ушло 35 минут. В тушении пожара были задействованы три единицы специальной техники и 15 человек личного состава.

Что стало причиной возгорания на подстанции, пока неизвестно. В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.