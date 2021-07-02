Петербургский завод Hyundai начал производство кроссовера Creta

Санкт-Петербург, 2 июля. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге начал массовое производство компактного кроссовера Hyundai Creta нового поколения.

Директор производственного управления предприятия Андрей Казак рассказал, что до конца 2021 года планируется выпустить 20 тысяч таких машин. Кроме того, производственный план предполагает выпуск 40 тысяч Hyundai Creta первого поколения.

Изменение дизайна кузова, обновление компонентной базы более чем на 80% и использование новых опций в Hyundai Creta потребовали модернизацию всех цехов завода, говорится в сообщении пресс-службы. По данным компании , инвестиции в модернизацию производства составили свыше 199 млн долларов.

Компания Hyundai ранее начала продажи обновленного кроссовера Tucson. Автомобиль построен на абсолютно новой платформе N3.