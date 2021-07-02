Утонувший у яхт-клуба в Петербурге мужчина лежал в психбольнице

Санкт-Петербург, 2 июля. Алексей П., погибший у яхт-клуба, был пациентом психиатрической больницы святого Николая Чудотворца. За неделю до трагедии его выписали оттуда врачи.

Всего мужчина оказывался в подобных учреждениях несколько раз. По предварительным данным, у него было диагностировано биполярное расстройство, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Кроме того, о странностях в поведении погибшего рассказывали окружающие.

Ранее стали известны подробности смерти мужчины у яхт-клуба в Петербурге. Оказалось, что незадолго до гибели его видели в воде пассажиры речного судна. Они предложили помощь пловцу, но тот отказался и продолжил двигаться в неизвестном направлении.