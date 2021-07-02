Мужчина убил знакомого в Петербурге и спустя 8 лет скончался в крымской психбольнице

Санкт-Петербург, 2 июля. Правоохранители раскрыли убийство 12-летней давности, совершенное на железнодорожной станции в Зеленогорске. Оказалось, что виновник смертельного инцидента уехал в Крым и умер.

Сразу же после убийства на станции следователями были организованы мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося и личности предполагаемого преступника. Однако вычислить злоумышленника не удалось, в связи с чем расследование дела было приостановлено.

В 2021 году следователи-криминалисты изучили дополнительные предметы, обнаруженные на месте ЧП, и повторно опросили сожительницу погибшего. Полученная правоохранителями информация указывала на приятеля убитого, с которым он виделся в день трагедии, сообщили в СК РФ.

После этого были собраны сведения о мужчине, подозреваемом в совершении тяжкого преступления. Оказалось, что после событий в Зеленогорске он уехал в Крым, где попал в психиатрическую больницу, и там впоследствии скончался.