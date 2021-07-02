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ФАН установил личность мужчины, труп которого нашли у яхт-клуба в Петербурге

  /   Обновлено: 02 июля 2021 15:16
Происшествия
ФАН установил личность мужчины, труп которого нашли у яхт-клуба в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 2 июля. Погибшим у яхт-клуба оказался 33-летний Алексей П., сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В день трагедии мужчина оставил вещи на берегу и пошел купаться. Позже его заметили пассажиры речного судна и предложили помощь, но пловец отказался и продолжил двигаться в неизвестном направлении. Предполагается, что мужчина мог выбиться из сил и утонуть.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пловца. Найденный в реке труп был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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