ФАН установил личность мужчины, труп которого нашли у яхт-клуба в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июля. Погибшим у яхт-клуба оказался 33-летний Алексей П., сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В день трагедии мужчина оставил вещи на берегу и пошел купаться. Позже его заметили пассажиры речного судна и предложили помощь, но пловец отказался и продолжил двигаться в неизвестном направлении. Предполагается, что мужчина мог выбиться из сил и утонуть.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пловца. Найденный в реке труп был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.