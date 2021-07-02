Пожилая петербурженка упала в автобусе и сломала руку

Санкт-Петербург, 2 июля. Жительница Северной столицы травмировалась во время резкого торможения автобуса. Инцидент произошел на проспекте Науки.

Пострадавшая петербурженка была госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщает источник ФАН. Она была доставлена в 3-ю городскую больницу с предварительным диагнозом — «перелом руки».

Водитель общественного транспорта ранее не привлекался к административной ответственности и не нарушал ПДД. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Петербурге ребенок получил сотрясение мозга при резком торможении автобуса. Четырехлетний мальчик попал в больницу после поездки на городском автобусе.