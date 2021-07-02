Уроженец Нижневартовска порезал соседа и скрылся на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 2 июля. Уроженец Нижневартовска, проживавший в Санкт-Петербурге, несколько раз ударил ножом своего соседа по квартире. После нападения Эмзар Б. скрылся, будучи лишь в трусах и кроссовках.

Пострадавший ранее не был судим и к административной ответственности не привлекался, чего не скажешь о его приятеле. Агрессивный выходец из Нижневартовска на момент инцидента находился под подпиской о невыезде по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), сообщает источник в полиции.

Как оказалось, злоумышленник успел ранить соседа в ногу и руку, после чего сбежал из квартиры на проспекте Просвещения. Отмечается, что на подозреваемом были только темно-синие трусы в белый горошек и белые кроссовки. Потерпевший добавил, что молодой человек с собой унес черный рюкзак с вещами, а сам был темноволос и коротко стрижен. Правоохранители разбираются в произошедшем.