Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 15:23
15:21
Россия
Гарри Галкин сделал отцу салат из свежих овощей
15:21
Экономика
Политологи лишили украинцев иллюзий о распродаже их земель иностранцам
15:20
Экономика
Губернатор Забайкалья поручил повысить зарплаты местным пожарным
15:20
Происшествия
Житель Петербурга избил пожилую женщину в продуктовом магазине
15:18
Происшествия
Последствия мощного взрыва на нефтезаводе в Румынии сняли на видео
15:16
Политика
Путин обсудил с сенаторами роль цифровизации в обеспечении нацбезопасности
15:15
Происшествия
ФАН установил личность мужчины, труп которого нашли у яхт-клуба в Петербурге
15:15
Спорт
Эфир: Главные спортивные итоги подводят в Международный день спортивного журналиста
15:12
Общество
Судебные приставы в России вышли на охоту за водителями, имеющими долги
15:12
Украина
Киевские обидки: Альгис Микульскис о новой претензии Украины к ЕС — ее никуда не берут
Все новости

Уроженец Нижневартовска порезал соседа и скрылся на севере Петербурга

  /   Обновлено: 02 июля 2021 15:03
Происшествия
Уроженец Нижневартовска порезал соседа и скрылся на севере Петербурга
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Санкт-Петербург, 2 июля. Уроженец Нижневартовска, проживавший в Санкт-Петербурге, несколько раз ударил ножом своего соседа по квартире. После нападения Эмзар Б. скрылся, будучи лишь в трусах и кроссовках.

Пострадавший ранее не был судим и к административной ответственности не привлекался, чего не скажешь о его приятеле. Агрессивный выходец из Нижневартовска на момент инцидента находился под подпиской о невыезде по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), сообщает источник в полиции.

Как оказалось, злоумышленник успел ранить соседа в ногу и руку, после чего сбежал из квартиры на проспекте Просвещения. Отмечается, что на подозреваемом были только темно-синие трусы в белый горошек и белые кроссовки. Потерпевший добавил, что молодой человек с собой унес черный рюкзак с вещами, а сам был темноволос и коротко стрижен. Правоохранители разбираются в произошедшем.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уроженец Нижневартовска порезал соседа и скрылся на севере Петербурга
нападение санкт-петербург оружие нижневартовск ножевое ранение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru