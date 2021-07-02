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СК завершил расследование дела экс-начальников филиала кадастровой палаты в Ленобласти

  /   Обновлено: 02 июля 2021 15:04
Происшествия
СК завершил расследование дела экс-начальников филиала кадастровой палаты в Ленобласти
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 2 июля. Расследование дела в отношении бывшего замдиректора филиала региональной кадастровой палаты завершено. Его обвиняют в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что бывший замдиректора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти и экс-директор филиала кадастровой палаты, инженер и гендиректор одной из организаций произвели межевание и кадастровые работы на земельных участках в Выборгском районе.

В межевые планы внесли неверные данные о границах и площади участков. Таким образом, площадь участков была увеличена. Позже фигуранты купили их, причинив ущерб на сумму не менее 39 миллионов рублей.

СК направил дело в суд для рассмотрения. Ранее бывший директор и его заместитель, а также кадастровый инженер и генеральный директор судом были признаны виновными в совершении аналогичных преступлений.

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