Вышедший покурить петербуржец выпал с балкона

Санкт-Петербург, 2 июля. Мужчина выпал из окна второго этажа на Искровском проспекте в Петербурге. Он остался жив.

В полицию поступило сообщение о том, что гражданин 1987 года рождения госпитализирован в больницу после падения с высоты, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ему поставили диагноз кататравма, компрессионный перелом позвоночника, ушиб правой кисти, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. В настоящее время пациента поместили в приемное отделение.

Ранее годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в столице Татарстана — Казани. Ребенок получил множественные травмы, после чего скончался в больнице.