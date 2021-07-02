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Подросток попал в больницу после сильного отравления алкоголем в Петербурге

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:51
Происшествия
Подросток попал в больницу после сильного отравления алкоголем в Петербурге
pixabay.com  /  zibik

Санкт-Петербург, 2 июля. Юноша попал в больницу после того, как употребил слишком много спиртного. Неприятная история случилась с 13-летним подростком на востоке Петербурга.

Сотрудники Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова направили в полицию сообщение, что к ним поступил несовершеннолетний с сильным алкогольным опьянением. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести с диагнозом «токсическое действие алкоголя», сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавший жил на улице Латышских стрелков с мамой и отчимом. В тот день юноша находился на стадионе в компании своих друзей, однако как и где молодой человек успел употребить алкоголь, осталось невыясненным. Мама Ростислава К. рассказала, что ей позвонил неизвестный приятель сына и объяснил, что мальчику плохо.

Ранее в Самарской области завскладом случайно отравила 45 человек крысиным ядом. Пострадавшими оказались работники агропредприятия, трое из них скончались.

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