Подросток попал в больницу после сильного отравления алкоголем в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июля. Юноша попал в больницу после того, как употребил слишком много спиртного. Неприятная история случилась с 13-летним подростком на востоке Петербурга.

Сотрудники Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова направили в полицию сообщение, что к ним поступил несовершеннолетний с сильным алкогольным опьянением. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести с диагнозом «токсическое действие алкоголя», сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавший жил на улице Латышских стрелков с мамой и отчимом. В тот день юноша находился на стадионе в компании своих друзей, однако как и где молодой человек успел употребить алкоголь, осталось невыясненным. Мама Ростислава К. рассказала, что ей позвонил неизвестный приятель сына и объяснил, что мальчику плохо.

Ранее в Самарской области завскладом случайно отравила 45 человек крысиным ядом. Пострадавшими оказались работники агропредприятия, трое из них скончались.