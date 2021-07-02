Память ГУЛАГа: кинолог рассказала, как лагеря отразились на современных овчарках

Санкт-Петербург, 2 июля. Кинолог Наталья Ильина прокомментировала истоки поведения восточно-европейских овчарок. Беседа прошла в рамках пресс-конференции об ответственности хозяев в медиацентре «Патриот».

Эксперт убеждена, что так называемые бойцовские собаки агрессивны не по отношению к людям, а исключительно к сородичам. Это объясняется генетической памятью породы, заявила кинолог, приведя в пример хорошо знакомую ей восточно-европейскую овчарку.

«У восточников в характере — они срывают шапку с человека, как бы играют. Ноги растут из ГУЛАГа, где располагались питомники. Что такое сорвать шапку — значит, обыск, так как человек прячет под шапку записку. Их учили, видимо, это генетические дела», — пояснила Наталья Ильина.

По мнению специалиста, оттуда же у этой породы принцип «всех впускать, никого не выпускать». В лагерь можно было войти, но нельзя было выйти. Так же и сейчас: восточно-европейская овчарка, как правило, в дом впускает всех, но может не выпустить, если человек взял что-то с собой. Ильина назвала некоторых заводчиков крупных собак «трусоватыми людьми с высокими амбициями и маленькими возможностями». Такие люди, как правило, глубоко не удовлетворены своей жизнью, а с помощью большой собаки-агрессора тешат свое самолюбие, резюмировала кинолог.

Ранее сообщалось, что бойцовская собака растерзала малыша в Приморье. Животное повредило пятилетней девочке лицо и горло.