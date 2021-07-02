Труп известной порноактрисы нашли под окнами дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июля. Тело порноактрисы Кристины Лисиной обнаружили под окнами жилого дома. Трагедия произошла на улице Ворошилова.

Кристина Лисина, также известная под псевдонимом Kriss the foxx, несколько лет снималась в фильмах и роликах для взрослых, сообщает сайт 360tv.ru. Молодой человек девушки подтвердил ее гибель. Он попросил своих подписчиков финансово помочь с организацией похорон.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Следственный комитет проводит проверку.