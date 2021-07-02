Санкт-Петербург, 2 июля. Пассажирский автобус протащил по асфальту девушку на юге Петербурга. Всему виной невнимательный водитель транспортного средства.

Инцидент случился на улице Звездная, 16, где водитель маршрута № 90 допустил оплошность и наехал на петербурженку. Отмечается, что девушка стояла на остановке общественного транспорта. Происходящее попало в камеры уличного видеонаблюдения, после чего перекочевало в местные паблики.

Оказалось, что девушку протащило по земле три метра. Когда транспортное средство, наконец, остановилось, пострадавшая оказалась под автобусом, в сознании и с многочисленными переломами. Известно, что 31-летнюю петербурженку госпитализировали, сейчас ей оказывается медицинская помощь.

Ранее ошибка водителя автобуса стоила жизней шести человек. Трагедия случилась в Свердловской области, где пассажирский транспорт врезался в остановку с людьми.