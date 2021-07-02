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Суд в Петербурге признал законным представление прокурора главе «Мостотреста»
Происшествия
Суд в Петербурге признал законным представление прокурора главе «Мостотреста»
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Санкт-Петербург, 2 июля. Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законным решение транспортной прокуратуры об устранении нарушений бюджетным учреждением «Мостотрест».

Во время проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности на водном транспорте сотрудники прокуратуры установили, что у набережной Невы находится гидротехническое сооружение. Оно используется для посадки и высадки пассажиров судна «Юный Балтиец», на котором проходят практику курсанты морского технического колледжа.

Сооружение принадлежит «Мостотресту». Технический паспорт на данный объект разработан не был. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура внесла руководителю учреждения представление и потребовала устранить нарушения.

Представители «Мостотреста» были не согласны с решением и подали жалобу, иск удовлетворил Арбитражный суд города. После этого прокуратура также обратилась в суд и добилась признания ее решения законным, сообщил источник ФАН.

Незадолго до этого жители Омской области пожаловались Владимиру Путину на мусорные свалки и грязный воздух. Региональная прокуратура начала проверку.

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петербург прокуратура мостотрест
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