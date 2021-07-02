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Кинолог Ильина рассказала, кто ответственен за нападения собак на улицах
Общество
Кинолог Ильина рассказала, кто ответственен за нападения собак на улицах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июля. Кинолог Наталья Ильина прокомментировала в студии медиацентра «Патриот» резонансную историю с нападением бойцовских собак на петербуржца и его питомца.

Владелец питомника восточно-европейских овчарок «Северная застава» высказалась по поводу нашумевшего происшествия. По словам эксперта, проблема здесь не только в особенностях той или иной породы, а в личной ответственности каждого человека.

«Любая собака должна иметь намордник, поводок. Это 100% ответственность владельца», — заявила Ильина.

Говоря конкретно о бойцовых собаках, нужно иметь в виду, что это — крупные животные определенной породы с врожденным инстинктом недоверия к окружающим, отметила специалист. При этом Ильина заявила, что сама является хозяйкой восточно-европейской овчарки, но ее четвероногий друг никому не причинил вреда ни дома, ни на улице.

«Это холодное оружие, потому что очень серьезные травмы она может нанести», — подчеркнула кинолог.

По словам Натальи Ильиной, крайне важно усиливать ответственность не только хозяев крупных собак, но и тех, кто занимается продажей таких щенков. Любая собака, у которой на генетическом уровне присутствует инстинкт недоверия к окружающим, требует повышенного внимания и ответственности.

Ранее кинолог Владимир Голубев поделился советами по воспитанию послушных щенков. По мнению эксперта, питомца следует приобретать в возрасте 2,5-3 месяцев и сразу предоставить ему много информации о внешнем мире.

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