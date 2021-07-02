Депутат Вострецов поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

3 июля в России ежегодно отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД РФ. Подробнее — в материале ФАН.

Дорожное движение — это всегда повышенная ответственность и риски. Ежегодно сотрудники теряют своих товарищей, которые ценой своей жизни защищают порядок и благополучие россиян.

Несмотря на автоматизацию процесса, к сожалению, сегодня не обойтись без личного состава работников ГИБДД — начиная от борьбы с дорожными хулиганами и заканчивая контролем за пьянством и регулировкой движения в случае выхода из строя технических средств. Значительный вклад сотрудники ГИБДД вносят и в дело борьбы с организованной преступностью — от незаконного оборота оружия и наркотических средств до противодействия террористическим угрозам.

В пятницу, 2 июля, депутат Государственной думы Сергей Вострецов приехал в структурное подразделения ГИБДД в Санкт-Петербурге и поощрил наиболее отличившихся сотрудников ценными подарками и благодарственными письмами. Вострецов пожелал сотрудникам крепкого здоровья и благополучия, а также попросил быть очень бдительными и терпеливыми ко всем участникам дорожного движения.

По его словам, от вежливости и грамотности тех специалистов, с кем непосредственно сталкиваются граждане на дорогах, во многом формируются образ сотрудника и отношение ко всей структуре МВД.

«Это — огромная ответственность. Люди ждут от нас справедливости и строгого соблюдения закона! Пусть благодаря вам будут спасены жизни наших граждан, а вы всегда возвращайтесь домой в полном здравии и с чувством выполненного долга», — заключил Вострецов.

Федеральное агентство новостей /

Ранее Вострецов с коллегами отдал дань уважения основателю Санкт-Петербурга Петру I.