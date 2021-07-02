Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:54
13:53
Политика
Танцующий под Глюкозу глава якутского Ленска попал на видео
13:52
Армия
В МИД РФ заявили о подготовке новой концепции безопасности в Персидском заливе
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
Все новости

Депутат Вострецов поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Общество
Депутат Вострецов поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Федеральное агентство новостей  / 

3 июля в России ежегодно отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД РФ. Подробнее — в материале ФАН.

Дорожное движение — это всегда повышенная ответственность и риски. Ежегодно сотрудники теряют своих товарищей, которые ценой своей жизни защищают порядок и благополучие россиян.

Несмотря на автоматизацию процесса, к сожалению, сегодня не обойтись без личного состава работников ГИБДД — начиная от борьбы с дорожными хулиганами и заканчивая контролем за пьянством и регулировкой движения в случае выхода из строя технических средств. Значительный вклад сотрудники ГИБДД вносят и в дело борьбы с организованной преступностью — от незаконного оборота оружия и наркотических средств до противодействия террористическим угрозам.

В пятницу, 2 июля, депутат Государственной думы Сергей Вострецов приехал в структурное подразделения ГИБДД в Санкт-Петербурге и поощрил наиболее отличившихся сотрудников ценными подарками и благодарственными письмами. Вострецов пожелал сотрудникам крепкого здоровья и благополучия, а также попросил быть очень бдительными и терпеливыми ко всем участникам дорожного движения.

По его словам, от вежливости и грамотности тех специалистов, с кем непосредственно сталкиваются граждане на дорогах, во многом формируются образ сотрудника и отношение ко всей структуре МВД.

«Это — огромная ответственность. Люди ждут от нас справедливости и строгого соблюдения закона! Пусть благодаря вам будут спасены жизни наших граждан, а вы всегда возвращайтесь домой в полном здравии и с чувством выполненного долга», — заключил Вострецов.

Вострецов в Петербурге поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее Вострецов с коллегами отдал дань уважения основателю Санкт-Петербурга Петру I.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Вострецов поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
мвд гибдд праздник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru