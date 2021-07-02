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Идею об отмене заработной платы петербургским депутатам оценили эксперты

  /   Обновлено: 02 июля 2021 12:02
Экономика
Идею об отмене заработной платы петербургским депутатам оценили эксперты
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 2 июля. Эксперты прокомментировали инициативу по отмене заработных плат депутатам Законодательного собрания.

С такой идеей ранее выступил председатель Совета регионального отделения партии «Родина» в Санкт-Петербурге Андрей Петров. Политолог Юрий Самонкин счел предложение чиновника «интересным и необычным».

«Предложение <...> будет положительно воспринято в рамках гражданских инициатив», — цитирует специалиста MOS.news.

Политтехнолог Алена Август высказалась в пользу компромисса. Законотворческая деятельность требует много внимания и фокусировки депутатов на своей работе, уверена эксперт. Она предлагает установить некий баланс между «свободными» депутатами и оплачиваемыми специалистами.

Депутаты Государственной думы ранее предлагали ввести в России безусловный базовый доход. Его сумма должна была составить, согласно инициативе, 10 тысяч рублей.

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