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Петербуржцев предупредили, что Исаакиевский собор и Спас на Крови изменили режим работы
Общество
Петербуржцев предупредили, что Исаакиевский собор и Спас на Крови изменили режим работы
Невские Новости  /  Александра Лашко

Санкт-Петербург, 2 июля. Знаменитые петербургские музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» ввели ограничения для посетителей.

Новые ограничения музеев касаются правил посещения. Так, индивидуально можно прийти в музеи с 10:00 до 23:30 каждый день, кроме среды — этот день для памятников культуры считается выходным. Однако количество людей при посещении в составе экскурсионных групп было решено сократить до 20 человек. Вход в музеи будет осуществляться с интервалами в 15 минут, передает kp.ru.

Посетителям все также необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски) и придерживаться правил дистанцирования. Сходить с указанного маршрута туристам также запрещается.

Ранее российский врач заявил об отсутствии необходимости закрытия детских летних лагерей из-за COVID-19. По словам Владимира Круглого, коронавирус не является столь опасным для здоровья детей.

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