Вакцинированные от COVID-19 петербуржцы получат скидку на каршеринг

Санкт-Петербург, 2 июля. Операторы каршеринга внесли вклад в кампанию по вакцинации в Петербурге. Теперь привитые от коронавируса жители города получат скидку на пользование услугой.

Каршеринг «Ситидрайв», являющийся частью сервиса городской мобильности «Ситимобил», сообщил, что вакцинированные клиенты сервиса могут получить промокод на скидку. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Речь идет о 50% скидке на одну поездку при поминутной аренде автомобиля.

В компании уточнили, что для получения промокода необходимо будет заполнить форму с данными о себе, а также сфотографировать свой сертификат вакцинации. Воспользоваться промокодом горожане смогут до 15 сентября.

Привились от коронавирусной инфекции уже более 900 тыс. петербуржцев. Темпы вакцинации в городе продолжают набирать обороты, пишет «Петербургский дневник».

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Градоначальник призвал петербуржцев последовать его примеру.