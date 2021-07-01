Свыше 700 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса

Санкт-Петербург, 1 июля. Полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 700 тыс. жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили городские власти.

Всего с начала прививочной кампании привились 906 373 человека. Из них завершили цикл 712 207 жителей города. Свыше 172 тыс. доз препарата находится в резерве. Вакцинацию можно пройти в 134 пунктах, которые работают на базе медучреждений.

Председатель Петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ранее сообщил, что в Северной столице снизилось количество пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация. Кроме того, в городе увеличилось число свободных коек для заболевших.