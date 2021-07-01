Петербуржец ответит в суде за сбитого на моноколесе ребенка

Санкт-Петербург, 1 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как на четырехлетнего ребенка наехал мужчина на моноколесе. Малыш получил травмы разной степени тяжести.

Дорожный инцидент произошел на улице Пограничника Гарькавого. В отношении человека, управлявшего моноколесом, было возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Известно, что в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения петербуржцу. Сбившему мальчика жителю Северной столицы грозит наказание по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее в Новосибирске мужчина на электросамокате сбил шестилетнего мальчика. Дошкольник получил серьезные травмы и был прооперирован.