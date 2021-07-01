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Петербуржцам пообещали теплую и облачную пятницу
Общество
Петербуржцам пообещали теплую и облачную пятницу
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 июля. Теплая, но облачная погода установится в Петербурге в пятницу, Согласно ежедневному прогнозу МЧС, существенных осадков в этот день не ожидается.

Ночью столбики уличных термометров покажут от +15 до +17 градусов. Днем вновь потеплеет, а воздух в Северной столице прогреется до +26 градусов.

Северо-восточный ветер подует со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление ночью слабо повысится, но днем почти не изменится и составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее заявил, что июнь в этом году стал самым теплым и сухим в Петербурге. Так, средняя температура месяца составила +21,4 градуса.

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