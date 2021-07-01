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В Петербурге снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19
Общество
В Петербурге снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 1 июля. Председатель Петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что в городе отмечается снижение числа госпитализаций больных с коронавирусом.

По словам специалиста, в течение недели отмечается снижение показателей напряженности пандемии по основным ключевым показателям. Лисовец подчеркнул, что сократилось число взрослых больных. Также он заявил об увеличении свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Петербурге количество пациентов, выписывающихся из стационаров, впервые превысило число пациентов, которые госпитализируются. По оценкам медиков, число стационарных коек сейчас достаточно, а именно этот показатель ранее вызывал беспокойство у горожан, добавил Лисовец и подчеркнул, что сейчас ситуация стабилизировалась.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее рассказал об увеличении темпов вакцинации против COVID-19 в городе. Он подчеркнул, что достигнутые темпы вакцинации необходимо поддерживать в ближайшие месяцы.

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петербург госпитализация коронавирус
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