В Петербурге снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19

Санкт-Петербург, 1 июля. Председатель Петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что в городе отмечается снижение числа госпитализаций больных с коронавирусом.

По словам специалиста, в течение недели отмечается снижение показателей напряженности пандемии по основным ключевым показателям. Лисовец подчеркнул, что сократилось число взрослых больных. Также он заявил об увеличении свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Петербурге количество пациентов, выписывающихся из стационаров, впервые превысило число пациентов, которые госпитализируются. По оценкам медиков, число стационарных коек сейчас достаточно, а именно этот показатель ранее вызывал беспокойство у горожан, добавил Лисовец и подчеркнул, что сейчас ситуация стабилизировалась.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее рассказал об увеличении темпов вакцинации против COVID-19 в городе. Он подчеркнул, что достигнутые темпы вакцинации необходимо поддерживать в ближайшие месяцы.