Петербуржцам объяснили, как получить подтверждающий вакцинацию от коронавируса QR-код

Санкт-Петербург, 1 июля. Власти Петербурга рассказали горожанам, как получить специальный QR-код, который подтвердит вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Горожан попросили проверить свой статус о вакцинации в обновленном приложении портала «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина.

Приложение обновили 1 июля. Теперь жители Северной столицы, которые подтвердили свою учетную запись, смогут увидеть личный статус о вакцинации и получить QR-код.

Москвичам ранее тоже объяснили, как проверить QR-код для столичных посещения кафе и ресторанов. Сделать это можно с помощью приложений городского департамента транспорта.