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Уроженец Кыргызстана попал в полицию за избиение сожительницы в Петербурге

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:34
Происшествия
Уроженец Кыргызстана попал в полицию за избиение сожительницы в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 июля. Сотрудники правоохранительных органов получили заявление от подруги потерпевшей. Петербурженка рассказала, что ее приятельницу жестоко избили, и указала на того, кто это сделал.

Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Избитой оказалась уроженка Кыргызстана 25-летняя Шохида Ш., которая проживала вместе с напавшим на нее молодым человеком, сообщает источник в полиции.

Врачи из травмпункта поликлиники на проспекте Просвещения подтвердили факт получения женщиной множественных травм. Они диагностировали у пострадавшей ссадины на руках, шее, кистях, а также тупую травму живота и ушиб на затылке. Поскольку состояние девушки было удовлетворительным, ее отпустили домой.

Подозреваемый в избиении подруги был вскоре задержан, после чего полностью признался в содеянном. Известно, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности. В отношении выходца из Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статье 119.1 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

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