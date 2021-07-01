Уроженец Кыргызстана попал в полицию за избиение сожительницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июля. Сотрудники правоохранительных органов получили заявление от подруги потерпевшей. Петербурженка рассказала, что ее приятельницу жестоко избили, и указала на того, кто это сделал.

Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Избитой оказалась уроженка Кыргызстана 25-летняя Шохида Ш., которая проживала вместе с напавшим на нее молодым человеком, сообщает источник в полиции.

Врачи из травмпункта поликлиники на проспекте Просвещения подтвердили факт получения женщиной множественных травм. Они диагностировали у пострадавшей ссадины на руках, шее, кистях, а также тупую травму живота и ушиб на затылке. Поскольку состояние девушки было удовлетворительным, ее отпустили домой.

Подозреваемый в избиении подруги был вскоре задержан, после чего полностью признался в содеянном. Известно, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности. В отношении выходца из Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статье 119.1 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).