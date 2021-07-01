Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 19:36
19:35
Общество
«Президент равен только самому себе»: Онищенко об уникальности прямой линии с Путиным
19:33
Общество
Ученый рассказал, на сколько пополнились водохранилища Крыма после мощных ливней
19:33
Происшествия
Экс-замдиректора сахалинского техникума будут судить за подлог и превышение полномочий
19:32
Политика
Путин продлил на год срок службы помощника президента Фурсенко
19:30
Общество
Более половины британцев не хотят видеть жену принца Чарльза королевой
19:27
Общество
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого вида журавлей
19:26
Общество
IT-эксперты назвали приложение, через которое утекают данные миллионов россиян
19:25
Экономика
ФНС России готовит новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса
19:25
Общество
Мишустин поручил организовать вакцинацию российских чиновников от коронавируса
19:23
Весь мир
Участники первого военного форума Ливии опасаются результатов заседаний в Женеве
Все новости

Петербуржцы могут пожениться в дворцах бракосочетания ночью

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:50
Общество
Петербуржцы могут пожениться в дворцах бракосочетания ночью
Агентство городских новостей Москва

Санкт-Петербург, 1 июля. Комитет по делам ЗАГС сообщил о продлении времени работы Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворца бракосочетания №2 на Фурштатской улице до 23:20.

У петербуржцев и гостей города все чаще появляется желание зарегистрировать брак в период белых ночей. В июне в вечернее время в брак вступили 357 пар, передает пресс-служба комитета. Там отметили, что это время суток востребовано у тех, кто хочет зарегистрировать отношения.

Председатель комитета Оксана Маталина заявила, что благодаря продлению рабочего времени у двух центральных дворцов бракосочетания большое количество молодоженов осуществили свою мечту. Им удалось зарегистрировать брак в великолепной парадной обстановке в самое комфортное время года, добавила Маталина. Иногородние женихи и невесты отмечают, что подача заявления на регистрацию брака в электронном формате значительно упростила процесс.

Известный адвокат, эксперт по юридическим вопросам Иван Кузнецов ранее рассказал, можно ли расторгнуть брак дистанционно. Он также озвучил порядок действий при расторжении брака в суде.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцы могут пожениться в дворцах бракосочетания ночью
петербург загс режим работы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru