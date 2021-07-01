Петербуржцы могут пожениться в дворцах бракосочетания ночью

Санкт-Петербург, 1 июля. Комитет по делам ЗАГС сообщил о продлении времени работы Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворца бракосочетания №2 на Фурштатской улице до 23:20.

У петербуржцев и гостей города все чаще появляется желание зарегистрировать брак в период белых ночей. В июне в вечернее время в брак вступили 357 пар, передает пресс-служба комитета. Там отметили, что это время суток востребовано у тех, кто хочет зарегистрировать отношения.

Председатель комитета Оксана Маталина заявила, что благодаря продлению рабочего времени у двух центральных дворцов бракосочетания большое количество молодоженов осуществили свою мечту. Им удалось зарегистрировать брак в великолепной парадной обстановке в самое комфортное время года, добавила Маталина. Иногородние женихи и невесты отмечают, что подача заявления на регистрацию брака в электронном формате значительно упростила процесс.

Известный адвокат, эксперт по юридическим вопросам Иван Кузнецов ранее рассказал, можно ли расторгнуть брак дистанционно. Он также озвучил порядок действий при расторжении брака в суде.