Прокуратура проводит проверку после падения пассажиров за борт лодки на Малой Неве

Санкт-Петербург, 1 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с падением за борт катера двух человек в Северной столице.

По предварительным данным, мужчина и женщина арендовали катер с судоводителем. Во время ночной прогулки в акватории Малой Невы за Тучковым мостом крепления сидений катера оторвались. Пассажиры упали за борт.

Капитан лодки помог им вернуться в катер и доставил в яхт-клуб. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП на Малой Неве с участием двух судов, сообщал ФАН. В акватории столкнулись прогулочная яхта и катамаран.