У петербурженки из машины украли два миллиона рублей и туфли

Санкт-Петербург, 1 июля. К правоохранителям Северной столицы обратилась местная жительница. У девушки из автомобиля украли два миллиона рублей и туфли.

Женщина узнала о пропаже белого полиэтиленового пакета с деньгами и пары туфель, когда вернулась домой из ТЦ, сообщает источник ФАН. На парковке торгового центра в ее автомобиле сработала спутниковая сигнализация из-за плохо закрытых дверей, что может иметь отношение к исчезновению крупной суммы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Ранее сумку Louis Vuitton и полмиллиона рублей украли из автомобиля Lexus во Владивостоке. Инцидент произошел ночью во дворе дома на улице Аллилуева.