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У петербурженки из машины украли два миллиона рублей и туфли

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:44
Происшествия
У петербурженки из машины украли два миллиона рублей и туфли
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 июля. К правоохранителям Северной столицы обратилась местная жительница. У девушки из автомобиля украли два миллиона рублей и туфли.

Женщина узнала о пропаже белого полиэтиленового пакета с деньгами и пары туфель, когда вернулась домой из ТЦ, сообщает источник ФАН. На парковке торгового центра в ее автомобиле сработала спутниковая сигнализация из-за плохо закрытых дверей, что может иметь отношение к исчезновению крупной суммы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Ранее сумку Louis Vuitton и полмиллиона рублей украли из автомобиля Lexus во Владивостоке. Инцидент произошел ночью во дворе дома на улице Аллилуева.

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