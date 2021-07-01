В Петербурге выделят 2,4 миллиарда рублей на благоустройство общественных пространств

Санкт-Петербург, 1 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2021 году планируется благоустроить 42 общественных пространства.

По словам Беглова, на реализацию регионального проекта выделено 2,4 млрд рублей. Средства будут предоставлены из городского бюджета. На них в 2021 году планируется благоустроить 42 общественных пространства. Губернатор отметил, что за 30 из них отвечают районные администрации, а за 12 — комитет по благоустройству.

Один из наиболее значимых объектов — второй этап благоустройства набережной реки Охты, а также набережной реки Оккервиль. Еще среди важных объектов — территория Заневского и Бестужевского парка и Суздальских озер. Также планируется привести в порядок общественное пространство перед Российской национальной библиотекой. Так, 74 контракта на выполнение работ по благоустройству уже заключены.

Ранее стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге. На ее обустройство потрачено почти 13 млн.