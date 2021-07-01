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Прокуратура начала проверку после столкновения яхты и катамарана на Малой Неве

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:03
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения яхты и катамарана на Малой Неве
Федеральное агентство новостей  /  Елена Новицкая

Санкт-Петербург, 1 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП на Малой Неве с участием двух судов. В акватории столкнулись прогулочная яхта и катамаран.

Инцидент произошел напротив Петровского проспекта, 26. Согласно предварительным данным, на катамаране находились ребенок и взрослый, сообщили в ведомстве.

В настоящий момент прокуратура СЗТУ проверяет соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта как со стороны одного, так и со стороны другого участника водного ДТП. Правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося. В дежурной части уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

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