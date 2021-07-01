Житель Петербурга обнаружил два трупа в квартире

Санкт-Петербург, 1 июля. Мужчина обратился к правоохранителям Северной столицы с заявлением об обнаружении двух тел. Трупы лежали в квартире на проспекте Просвещения.

Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили два тела без внешних признаков каких-либо повреждений, сообщил источник ФАН. Во время осмотра в комнате была обнаружена упаковка из-под инсулинового шприца и две бутылки с веществом черного цвета. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее житель Саратова обнаружил на даче труп избитой возлюбленной. На теле были видны следы насилия.