Бастрыкин заслушал доклад о состоянии образовательных зданий СК РФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июля. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание с коллегами из центрального аппарата ведомства и обсудил с ними текущее состояние образовательных учреждений комитета.

Речь на мероприятии шла об организации и обеспечении деятельности Пансиона воспитанниц и Культурного центра Следственного комитета РФ, а также о ходе выполнения ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений ведомства в Санкт-Петербурге.

По словам Бастрыкина, лицам, ответственным за помещения для будущих учеников, необходимо обеспечить их всем необходимым для проведения занятий по предусмотренной образовательной программе. А безопасность и комфортные условия для молодых людей председатель ведомства назвал одной из приоритетных на данный момент задач ведомства.