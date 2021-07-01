Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:30
16:29
Африка
Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего диалога между странами
16:27
Общество
Очевидцы сообщают о выпавшем снеге на Чукотке
16:26
Политика
Иностранцы поддержали ответ Захаровой на претензии Чехии по Врбетице
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
Все новости

Бастрыкин заслушал доклад о состоянии образовательных зданий СК РФ в Петербурге

  /   Обновлено: 01 июля 2021 15:04
Общество
Бастрыкин заслушал доклад о состоянии образовательных зданий СК РФ в Петербурге
Пресс-служба СК РФ

Санкт-Петербург, 1 июля. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание с коллегами из центрального аппарата ведомства и обсудил с ними текущее состояние образовательных учреждений комитета.

Речь на мероприятии шла об организации и обеспечении деятельности Пансиона воспитанниц и Культурного центра Следственного комитета РФ, а также о ходе выполнения ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений ведомства в Санкт-Петербурге.

По словам Бастрыкина, лицам, ответственным за помещения для будущих учеников, необходимо обеспечить их всем необходимым для проведения занятий по предусмотренной образовательной программе. А безопасность и комфортные условия для молодых людей председатель ведомства назвал одной из приоритетных на данный момент задач ведомства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бастрыкин заслушал доклад о состоянии образовательных зданий СК РФ в Петербурге
совещание петербург бастрыкин ремонт учреждения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru